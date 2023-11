'Leven Zonder Letters' vertelt het verhaal van Rob

Frans Bauer daagt twaalf mensen die laaggeletterd zijn uit om hun grootste onzekerheid te lijf te gaan. Hun droom uit te laten komen. Maar vooral om te laten zien dat wanneer je om hulp vraagt er heel veel mogelijk is.

Rob werd gepest en vluchtte daarom vaak weg van school. Jarenlang deelde Rob zijn geheim alleen met zijn vrouw. Als zij overlijdt, neemt hij zich voor om te leren lezen en schrijven en zijn grote droom verwezenlijken: met een camper op reis en voor het eerst de zee zien. Wanneer perfectionist Violetta als twintiger vanuit Bulgarije in Nederland terechtkomt, leert ze de taal in de praktijk. Als ze haar baan in de horeca kwijtraakt tijdens corona, besluit ze om te starten met een opleiding tot visagiste, wat haar nooit haalbaar leek vanwege de theorie. Langzaam leert ze dat niet alles meteen perfect hoeft te zijn en groeit haar zelfvertrouwen.

'Leven Zonder Letters', maandag 13 november om 21.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.