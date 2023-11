'Leven Zonder Letters' gaat Hans helpen

Frans Bauer daagt twaalf mensen die laaggeletterd zijn uit om hun grootste onzekerheid te lijf te gaan. Hun droom uit te laten komen. Maar vooral om te laten zien dat wanneer je om hulp vraagt er heel veel mogelijk is.

Hans kan door zijn laaggeletterdheid zijn grote passie, vrachtwagenchauffeur, niet meer uitoefenen als de computer zijn intrede doet. Nu is hij orderpicker in het magazijn maar het chauffeursbloed stroomt nog steeds door zijn aderen. Frans daagt Hans uit om toch aan de slag te gaan met zijn angst voor computers. Met haar zoon als grote inspiratie is Angelina weer terug naar de schoolbanken gegaan. Ze wil actrice worden, maar een tekst uit het hoofd leren, moeilijke woorden lezen en het inleven in een karakter is lastig. Frans helpt Angelina bij haar eerste stapjes op het gebied van acteren.

'Leven Zonder Letters', maandag 20 november om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.