Leugenaars, beroemdheden en gewelddadige tieners bij Crime+Investigation in oktober

Oktober staat in het teken van onthullende en meeslepende waargebeurde verhalen op Crime+Investigation. 'Lie Detector: Truth or Deception' volgt verdachten van ernstige misdrijven die een leugendetectortest ondergaan onder leiding van ex-FBI-agent George Olivo, met analyses en interviews door journalist Tony Harris.

Vanaf 2 oktober elke donderdag te zien om 22.00 uur. Op maandag 6 oktober om 22.00 uur belicht de documentaire 'Fame & Fentanyl' de verwoestende fentanylcrisis, met verhalen van beroemdheden en gewone Amerikanenen de enorme impact van deze dodelijke drug. De documentaire wordt gepresenteerd door rapper en acteur Ice T. Vanaf 13 oktober, elke maandag om 22.00 uur, onthult 'Secrets of Celebrity Sex Tapes' de waarheid achter beroemde sekstapes, met interviews van betrokkenen, journalisten en commentatoren. Van de VHS-tijd tot online-explosies zoals Pamela & Tommy en OnlyFans. Tot slot onderzoekt 'Britain's Killer Teens' vijf moorden onder tieners in Groot-Brittannië, waarbij Laura Whitmore probeert te begrijpen waarom deze jonge mensen zulke gruwelijke daden pleegden. Vanaf 26 oktober elke zondag te zien om 22.00 uur.

LIE DETECTOR: TRUTH OR DECEPTION

Vanaf 2 oktober elke donderdag om 22.00 uur

In deze spannende nieuwe true crime-serie zijn mensen die al lang worden verdacht van ernstige misdrijven bereid de ultieme test te ondergaan: een leugendetectortest met de bekende, voormalige FBI-agent George Olivo. Elke aflevering volgt een andere zaak, met exclusieve interviews, deskundige analyse en de cruciale onthulling van het eindresultaat.

Zal de test de waarheid onthullen of misleiding aantonen? Ervaren journalist Tony Harris gidst de kijker door elk moment van het ontrafelen van de complexe mix van mogelijke schuld, misleiding en rechtvaardigheid in elke zaak.

FAME & FENTANYL

Maandag 6 oktober om 22.00 uur

Deze documentaire biedt een onverschrokken kijk op de fentanylcrisis en de enorme impact op onze maatschappij en cultuur. Van bekende beroemdheden en artiesten als Prince, Angus Cloud, Tom Petty en Michael K. Williams tot gezinnen uit alle lagen van de bevolking: meer dan 70.000 Amerikanen sterven jaarlijks aan fentanylvergiftiging.

Deze twee uur durende special, gepresenteerd door Ice T, toont de vreselijke tol en hartverscheurende verhalen van degenen die rechtstreeks worden getroffen door deze dodelijke stof.

SECRETS OF CELEBRITY SEX TAPES

Vanaf 13 oktober elke maandag om 22.00 uur

Voordat er viral video’s waren, waren er sekstapes van beroemdheden. Ze beloofden een kijkje achter de schermen van de rijken en beroemdheden zoals ze écht zijn en lieten mooie mensen zien op hun meest intieme momenten. Was het echt, of zorgvuldig in scène gezet om er zo uit te zien?

'Secrets of Celebrity Sex Tapes' onthult de waarheid achter de opwinding door middel van een reeks exclusieve interviews met de beroemdheden die meewerkten aan sekstapes, de regisseurs die ze filmden en de ondernemers die ze produceerden, verhandelden en distribueerden. De serie verweeft hun persoonlijke verhalen met de context van journalisten en commentatoren die de grootste schandalen versloegen: van de begindagen van de VHS-handel tot de online-explosie rond Pamela & Tommy en de daaropvolgende ‘goudkoorts’, waarin beroemdheden bewust video's lekten in de hoop er rijk van te worden. De serie behandelt onder andere: Pamela & Tommy, Kim Kardashian, Colin Farrell, Farrah Abraham, wraakporno en OnlyFans.

BRITAIN'S KILLER TEENS

Vanaf 26 oktober elke zondag om 22.00 uur

In de afgelopen jaren is het aantal tieners dat voor moord is veroordeeld in Groot-Brittannië drastisch toegenomen. Toch is het nauwelijks voor te stellen dat een jong iemand in staat is tot zo'n brute daad.

In de serie 'Britain's Killer Teens' onderzoekt Laura Whitmore vijf zaken en probeert ze de moeilijkste vraag te beantwoorden: waarom?

Ook binnenkort te zien:

SECRETS DECLASSIFIED WITH DAVID DUCHOVNY

Elke maandag om 21.25 uur

ANCIENT ALIENS

Vanaf 8 september elke maandag om 20.30 uur

VANISHED HISTORY

Vanaf 10 september elke woensdag om 21.25 uur

CANADIAN PICKERS

Vanaf 19 september elke vrijdag om 20.30 uur

CURSE OF SKINWALKER RANCH

Vanaf 30 september elke dinsdag om 20.30 uur

BEYOND SKINWALKER RANCH

Vanaf 30 september elke dinsdag om 21.25 uur