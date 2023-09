Leren blind te zijn in 'KRO-NCRV 2Doc: Dit Is Hoe Ik Het Zie'

'Als je als meisje met een visuele beperking geboren wordt in Turkije dan sta je in het gezin met 4-0 achter.' zegt Ayşegl Karaca, theatermaakster, actrice en zangeres.

Ayşegül heeft nystagmus; aangeboren wiebelogen en ziet daardoor slechts 20%. Ondanks haar slechtziendheid heeft zij vanaf haar jeugd altijd alles gedaan als ieder ander. Mensen met een visuele beperking worden vaak onderschat, maar Ayşegül wil de wereld ervan overtuigen dat zij ondanks haar visuele beperking heel veel kan.

In 'KRO-NCRV 2Doc: Dit Is Hoe Ik Het Zie', biedt filmmaker Marloes van der Haagen een inkijk in het turbulente leven van de talentvolle Ayşegül Karaca, die onderdeel uitmaakte van de cast van The Passion 2023 en met haar tweede solo show in de Nederlandse theaters staat. KRO-NCRV laat met het verhaal van Ayşegül zien wat je in het leven kunt bereiken door te vechten, te vallen en op te staan.

Leven alsof er niets aan de hand is

Ayşegül is een opgewekte vrouw die alles uit het leven haalt wat erin zit, ondanks haar visuele beperking. Ze werd geboren met een oogafwijking en wist niet beter dat iedereen zag wat zij zag. Ze volgde regulier onderwijs, net als haar broers en zussen. Toen Ayşegül ontdekte dat anderen meer zagen dan zij, probeerde ze haar beperking verborgen te houden. Dat ging decennia goed, maar de ontkenning maakt haar leven erg ingewikkeld. Vanzelfsprekende dingen vergden veel inzet en concentratie van haar. Als zij uitging met vrienden was ze vooral bezig om nergens tegenaan te lopen of overheen te struikelen. Door haar beperking voelde zij zich vaak eenzaam.

Ayşegül is 30 jaar geworden en realiseert zich dat zij niet meer kan doen alsof er niets aan de hand is. Ze heeft last van hoofdpijn, vermoeidheid en depressieve gevoelens en wil weten of het leven dat ze leidt eigenlijk niet te veel is voor mensen met een aangeboren beperking. Gesteund door haar familie schrijft zich in bij een zorginstelling voor visueel gehandicapten. Het is het begin van een emotioneel en ingrijpend therapeutisch proces, waarin ze moet leren om blind te zijn, iets dat ze haar leven lang heeft ontkend. Zien we haar straks met een blindengeleidehond of een stok lopen?

'Dit Is Hoe Ik Het Zie' is geproduceerd door On Air Media.

'2Doc: Dit Is Hoe Ik Het Zie' wordt op woensdag 6 september om 20.30 uur uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 2.