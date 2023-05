Lenny Kuhr is vrijdag 'De Geknipte Gast'

Lenny Kuhr is bekend van het Songfestival en de nummers 'Troubadour' en 'Visite'. Minder mensen weten dat ze rond haar veertigste haar stem kwijtraakte. Ze moest zichzelf helemaal opnieuw uitvinden.

Wie was ze zonder haar stem? Lenny vertelt over de zoektocht naar haar nieuwe identiteit. Toen ze haar stem weer terughad, kreeg ze inspiratie om een nieuw muzikaal pad in te slaan.

'De Geknipte Gast', vrijdag 12 mei om 21.05 uur bij BNNVARA op NPO 2.