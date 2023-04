'Langs de Nieuwe Zijderoute': In verzet

Hebben de landen in Centraal-Azië, na decennia van onderdrukking, eindelijk de weg naar meer vrijheid gevonden? Jelle Brandt Corstius en Ruben Terlou maken in de laatste aflevering van Langs de nieuwe zijderoute de balans op van hun reizen.

Hoe staan de landen van Centraal-Azië er nu echt voor? Overheden hebben ambities genoeg en worden vaak verleid door China om allerlei megalomane projecten te starten. Maar het belang van de burgers staat niet altijd voorop.

Toen de reis van Jelle Brandt Corstius en Ruben Terlou door Centraal Azië begon, zagen zij de leiders op een politieke top in Oezbekistan in geblindeerde auto’s voorbij zoeven met een hoop pracht en praal. De bestuurders hebben grootse plannen, maar die staan nog ver weg van wat de bewoners echt nodig hebben om hun leven beter te maken. Zij gaan ook in verzet.

Jelle ziet hoe in steden van Oezbekistan en Kirgistan verandering in de lucht hangt: weg uit de Russische invloedssfeer, op zoek naar een eigen identiteit. Het lijkt wel alsof er, 30 jaar na dato, een nieuwe perestrojka voelbaar is, een enorm gevoel van vrijheid, een nieuwe wereld. Maar buiten de stad is het nog lang niet zo ver.

Er zijn nog veel hardnekkige hobbels te nemen, zoals corruptie. Met intimidatie en door rechters om te kopen worden mensen in Tashkent, Oezbekistan, uit huis gezet. Jelle ontmoet de man die als enige in de wijk weerstand biedt en weigert om uit zijn huis te vertrekken.

Ook de Balochi's, in zuidwestelijk Pakistan, bieden verzet. Zij strijden voor meer autonomie, een strijd die gepaard gaat met aanslagen en geweld. Ruben probeert uit te vinden waar de Balochi's voor staan, maar de Pakistaanse veiligheidsdiensten proberen met intimidaties te voorkomen dat hun verhalen naar buiten komen.

Over de serie

Oezbekistan, Tadzjikistan, Kazachstan, Kirgistan en Pakistan. Landen die ooit de oude zijderoute, hét handelscentrum van de wereld, vormden. De meeste westerlingen hebben tegenwoordig andere associaties bij Centraal-Azië: veel olie en gas, lang zittende tirannen, en gewelddadige stepperegio’s bewoond door ongecultiveerde types (met dank aan Sacha Baron Cohens alter ego Borat). Vanwege de strategische ligging en enorme energievoorraden is er hernieuwde belangstelling van de wereld. In Langs de nieuwe zijderoute verkennen Ruben Terlou en Jelle Brandt Corstius dit gebied, dat voor veel Nederlanders nog onbekend terrein is.

Over de makers

Jelle Brandt Corstius woonde als correspondent vijf jaar in Rusland, Ruben Terlou bracht lange tijd door in China als fotograaf en journalist. Kijkend met de blik van hun voormalige standplaatsen reizen de journalisten in Langs de nieuwe zijderoute door Centraal-Azië.

'Langs de Nieuwe Zijderoute': In verzet, zondag 9 april om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.