Laatste nieuws overval Rotterdam in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdagochtend is een medewerker van een supermarkt aan de Spinozaweg in Rotterdam zwaargewond geraakt toen hij bij een overval werd neergestoken. De twee daders stormden om kwart voor 7 de supermarkt in en eisten geld.

Na het neersteken van het personeelslid moest de eigenaar van de supermarkt onder bedreiging van een mes de twee verdachten met een auto afzetten op de Enk. De politie in Rotterdam kan dringend de hulp van het publiek gebruiken en geeft vanavond de laatste stand van zaken in de live-uitzending.

Wie is 'The Gentleman'?

In 1994 werd in het water van de Noordzee, niet ver van het Duitse eiland Helgoland, een lichaam van een man gevonden. Hij bleek te zijn vermoord. Al bijna 30 jaar lang is de identiteit van de keurig geklede man een mysterie. Mogelijk gaat het om een Nederlander. Dankzij een internationaal coldcase-project is er inmiddels een doorbraak in het onderzoek: het gezicht van de man is gereconstrueerd.

Nieuws rond gezochte Jos Leijdekkers

Sinds vorig jaar staat Jos Leijdekkers op de Nationale Opsporings Lijst en de EU’s Most Wanted. Hij wordt gezocht wegens zijn aandeel in internationale drugshandel, witwassen en zijn mogelijke betrokkenheid bij de verdwijning van Naima Jillal. De Landelijke Eenheid en het Openbaar Ministerie hebben vanavond nieuws rond de zoektocht naar Leijdekkers.

Verder in de uitzending onder andere:

- een update rond de overleden baby die 3 maart bij Lekkerkerk werd gevonden

- een straatroof door drie mannen vs één vrouw in Tilburg

- nieuwe beelden rond de vermissing van Jessica Kurzawa

'Opsporing Verzocht', dinsdag 15 maart om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.