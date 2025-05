Laatste nieuws Amber Alert in zaak 'Jeffrey en Emma' vanavond in 'Opsporing Verzocht'

In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' vanavond een update met de laatste ontwikkelingen en sporen rond de urgente vermissing van de 10-jarige Jeffrey en zijn 8-jarige zusje Emma vanuit Beerta. Er wordt vanuit de studio een duidelijk overzicht gegeven van de laatste feiten en tijdlijn.

Verder heeft de politie actuele vragen rond het steekincident in Rijswijk gistermiddag, waarbij een 15-jarige jongen zwaargewond raakte. Ook worden nieuwe bewakingsbeelden openbaar gemaakt rond de dood van de 85-jarige mevrouw Hoffman uit Ermelo in de nacht van 6 op 7 mei. Ondanks veel tips na de vorige uitzending en twee aanhoudingen is het onderzoek nog in volle gang. Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rond het Amber Alert ook aandacht voor: een mishandeling in Wormer en een inbraak bij een juwelier in Breda waar voor bijna 100.000 euro is buitgemaakt.



Verder aandacht voor de al 2 jaar durende zorgwekkende vermissing van Sylvester Nout. Sylvester was kwetsbaar en verbleef vrijwillig bij een zorgorganisatie in Radewijk. Hij is daar op 3 juni 2023 op 34-jarige leeftijd vertrokken met zijn slaapkussen en zelfgeknutseld houten voorwerp dat op een kruisboog lijkt. De politie neemt vanuit de studio mogelijke scenario’s rond zijn verdwijning door.



'Opsporing Verzocht', vanavond om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2