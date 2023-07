Laatste aflevering 'Faking It Specials Nederland' over de Deventer Moordzaak

In september 1999 wordt de weduwe Jacqueline Wittenberg in haar eigen huis vermoord. Een moordzaak die bij het grotere publiek bekend staat als de Deventer Moordzaak.

Al vrij snel komt de boekhouder van Wittenberg, Ernest Louwes, in beeld als mogelijke verdachte. Louwes was de laatste persoon die contact heeft gehad met Wittenberg, en bovendien was hij de beheerder van het miljoenenvermogen van de weduwe. De zaak komt meerdere malen voor de rechter en om zijn onschuld te bewijzen, stapt Louwes naar de media.

In 'Faking It Specials Nederland' nemen experts in lichaamstaal, retorica en forensische psychologie deze beruchte strafzaak onder de loep.

Naast de experts vertellen oud-teamleider van de zaak Jaap Visscher en misdaadjournalist Ivar Penris over de achtergrond van de Deventer Moordzaak.

De laatste aflevering van 'Faking It Specials Nederland' is op zondag 16 juli om 20.30 uur te zien bij Discovery of binge direct het hele seizoen op discovery+.