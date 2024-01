De musical Jesus Christ Superstar is sinds deze maand terug in het theater. Alweer ruim vijftig jaar geleden kwam de wereldberoemde rockopera uit als film. Daarvoor als muziekalbum en Broadwaymusical.

Wat is de kracht van het verhaal en de muziek anno 2024? 'Kruispunt' spreekt fans voor wie Jesus Christ Superstar levensveranderend was. Ook muziekkenner Leo Blokhuis kan niet ontbreken. Want waarom was de Paus zo positief over de rockopera? Verder mogen we meekijken bij de laatste repetities met regisseur Ivo van Hove en de Nederlandse cast, zoals Jeangu Macrooy die de rol van Jezus vertolkt.

'Kruispunt': Wat is de kracht van Jesus Christ Superstar anno nu?, zondag 28 januari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.