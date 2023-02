'Kruispunt De Verschilmakers' zondag met Heilsoldate Henny Tinga

'In ieder mens huist een stukje hemel.' Heilsoldate Henny Tinga (77) werkt al 60 jaar op de Wallen, de oudste en lange tijd ook de ruigste wijk van Amsterdam. Het Leger des Heils is hier al meer dan een halve eeuw actief. Henny staat deze week centraal in KRO-NCRV's 'Kruispunt-De Verschilmakers'.

Ondanks haar leeftijd gaat ze door zolang ze kan, deze verschilmaker gaat niet met pensioen.

Ze was 17 toen ze bij het Leger des Heils aan de slag ging. Onder de hoede van Majoor Bosshardt, die ze beschouwt als haar ‘geestelijk moeder’. In die tijd hadden heilsoldaten de opdracht mensen te ‘redden’, maar zo voelt Henny dat niet meer. ‘Ik wil ze vooral het gevoel geven dat ze net zoveel waard zijn als elk ander. Niet iedereen kan meekomen. We hebben als maatschappij de verantwoordelijkheid mensen te helpen die het anders niet redden.’

KRO-NCRV 'Kruispunt' gaat met Henny mee op de Soepbus, een initiatief dat zij zelf in de jaren ’80 heeft bedacht. In al die jaren zag ze de ‘klanten’ veranderen; van ouwe hippies en junks, tot jongeren die het niet redden in de maatschappij. En altijd zijn er oude bekenden. Mensen die al jaren op straat zwerven en met wie Henny al decennia optrekt. ‘Wij schrijven geschiedenis met mensen’, zo noemt ze dat. Betrokkenheid op de ander is Henny’s drijfveer. Haar geloof speelt daarbij een grote rol. Het is haar anker, zegt ze. ‘Maar ik zal nooit iemand iets opdringen.’

'Kruispunt', zondag 19 februari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.