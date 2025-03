'Kruispunt': de magie van het conclaaf

Nu de gezondheid van paus Franciscus achteruitgaat komt een nieuwe pausverkiezing steeds dichterbij. Het conclaaf staat al langer in de belangstelling: de film 'The Conclave' is een van de grootste kanshebbers bij de Oscars.

Vaticaankenner Stijn Fens en kerkjurist Rik Torfs gaan op zoek naar de magie van het conclaaf. Hoe waarheidsgetrouw is Conclave? En hoe word je paus?

'The Conclave' is een grote hit in de bioscopen. De film – met Ralph Fiennes in een glansrijke hoofdrol - is in acht categorieën genomineerd bij de Oscars, die op 2 maart in Hollywood worden uitgereikt. Het is een verhaal vol intriges en machtsspelletjes tijdens de verkiezing van een nieuwe paus.

Wat er binnen de muren van het Vaticaan tijdens een conclaaf gebeurt is strikt geheim. De deuren van de Sixtijnse Kapel gaan op slot en journalisten zijn niet welkom. Robert Harris – de schrijver van het gelijknamige boek waarop Conclave is gebaseerd – en filmregisseur Edward Berger deden hun best om zo dicht mogelijk bij de waarheid van het echte conclaaf te komen. Vaticaankenner Stijn Fens en de Vlaamse kerkjurist Rik Torfs houden de film tegen het licht. Wat klopt er wel, wat niet? Hoe is het conclaaf ooit ontstaan en hoe gaat zo’n pausverkiezing in zijn werk? Staat het conclaaf inderdaad bol van de machtsspelletjes? Kortom: hoe word je paus?

Filosoof Stine Jensen vertelt waarom ze – als atheïst – geraakt werd door 'The Conclave'. Vooral de speech van de hoofdpersoon, kardinaal Lawrence, trof haar. 'Er is één zonde, declameert hij, die hij vreest boven alle anderen, en dat is: zekerheid. Absoluut denken verschrompelt het hart, dus laat twijfel toe', zegt ze.

'The Conclave' is ook een persoonlijke favoriet van filmrecensent Alex Mazereeuw. Hij vertelt hoe het komt dat een film over een bij uitstek katholiek onderwerp miljoenen bioscoopbezoekers over weet te trekken. 'Het is pure pauspulp, in de meest bevredigendste zin van het woord. Hij zou de Oscar voor Beste Film best wel eens kunnen winnen.'

'Kruispunt: De magie van het conclaaf', zondag 2 maart om 17.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.