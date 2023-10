KRO-NCRV's 'Voor Wie Steek Jij Een Kaarsje Op?' als een monument van licht en liefde

De week van Allerzielen staat bij KRO-NCRV in het teken van liefde voor de mensen die we missen. Op donderdag 2 november om 20.30 uur op NPO 2 is 'Voor Wie Steek Jij Een Kaarsje Op?' te zien met ontroerende levensverhalen.

Zo is er onder meer een eerbetoon voor zangeres Lilian Day Jackson, ooit bekend van de jaren tachtig band Spargo. Daarnaast zijn er van maandag 30 oktober tot en met donderdag 2 november om 19.00 uur korte uitzendingen waarin presentator Anita Witzier dagelijks in een andere stad praat met nabestaanden over hun verlies. Door de namen te noemen en verhalen te vertellen van de mensen die voortleven in onze harten, maken we met elkaar een monument van licht en liefde.

Het verhaal van Tom

Tom staat bekend als een lieve, behulpzame jongen die gek is op auto’s en vrachtwagens. Hij verheugt zich op zijn vijftiende verjaardag, want dan kan hij een bijbaantje starten bij het transportbedrijf waar zijn vader werkt. Zover komt het niet; op weg naar school wordt hij aangereden. De artsen kunnen niets meer voor hem doen. De ouders besluiten om zijn organen te doneren want zo blijft hij anderen helpen.

Broodpater

Gerrit fietst jarenlang elke nacht met tassen vol met brood langs arme gezinnen. Daarom staat hij in Tilburg en omgeving bekend als de broodpater. Zijn leven lang zet hij zich in voor mensen die hulp nodig hebben. ‘Ik ben geen hulpverlener, ik help’ zegt hij daar zelf over. Ook na zijn overlijden gaat zijn werk door: in het ‘Poels hofje’ kunnen mensen terecht voor een maaltijd. Weduwe Angelique en dochter Nienke zijn trots dat hij blijft bestaan in de harten van heel veel mensen.

Jong gezin

Het jonge gezin van Junior (36), Dende (35) en Lala (7) wordt op tweede kerstdag in één klap uit het leven gerukt als ze worden aangereden door een roekeloze chauffeur. Junior werkt als loodgieter en Dende in de horeca en de zorg. Ze werken hard om hun droom te verwezenlijken: het bouwen van een huis op Curaçao waar ze met hun families kunnen samenleven. Beide families blijven verslagen achter; ze zijn nooit meer compleet.

Dit jaar biedt KRO-NCRV opnieuw de mogelijkheid om online een kaarsje op te steken voor overleden dierbaren. Dit kan vanaf 19 oktober op www.voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl.

'Voor Wie Steek Jij Een Kaarsje Op?', donderdag 2 november 20.30 uur op NPO 2 en van maandag 30 oktober t/m donderdag 2 november iedere werkdag om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.