KRO-NCRV's 'Spoorloos': Pim is nu echt klaar voor de ontmoeting

Foto: KRO-NCRV - © Wim Kluvers 2023

Pim wordt zeer prematuur geboren in Thailand en belandde, na een tijd in het ziekenhuis en het kindertehuis, bij een fijn adoptiegezin in Nederland. Nu hij zelf vader wordt, wil hij graag zijn biologische moeder ontmoeten.