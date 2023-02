KRO-NCRV's 'Spoorloos': Mynor zoekt antwoorden

In deze eerste aflevering van een nieuw seizoen 'Spoorloos' het verhaal van Mynor. Zijn biologische moeder in Guatemala heeft de eerste maanden van zijn leven voor hem gezorgd.

Waarom werd hij toch afgestaan?

Mynor is de eerste maanden van zijn leven bij zijn biologische moeder in Guatemala geweest. Waarom ze hem daarna toch heeft afgestaan en waar ze nu is, wil hij dolgraag weten. Derk Bolt gaat voor Mynor op zoek…naar zijn moeder en naar het antwoord op zijn vragen.

'Spoorloos', woensdag 22 februari 2023 om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1