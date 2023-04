KRO-NCRV's 'Spoorloos': Antwoorden voor Mathew

Mathew (30) groeit op in een liefhebbend gezin in Monnickendam. Hij werkt in de afvalverwerking in Amsterdam en heeft z'n leven inmiddels goed op orde.

Maar toch knaagt er iets. Hoe zou het toch gaan met zijn biologische familie in Brazilië? In zijn adoptiepapieren staat dat zijn moeder hem al de dag na zijn geboorte naar het kindertehuis heeft gebracht. De vader van haar kinderen is tijdens haar laatste zwangerschap overleden en ze heeft te weinig middelen om nog een kind op te voeden. Op verzoek van Mathew reist Derk Bolt naar Recife om te kijken of zijn familie daar nog steeds te vinden is…

