KRO-NCRV's 'Petrus in Israël en Palestina': dialoog en gerechtigheid

KRO-NCRV-programma Petrus bezoekt samen met Kerk in Actie gebieden waar mensen snakken naar vrede en gerechtigheid, namelijk IsraŽl en Palestina.

Kerk in Actie, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, ondersteunt projecten die werken aan dialoog en vredesopbouw en die praktische hulp geven aan mensen in kwetsbare posities. In de komende twee afleveringen van Petrus zien we Joodse en Palestijnse initiatieven in Haifa en Beit Jala. En we maken kennis met de Evangelisch-Lutherse kerk in Bethlehem.

In het eerste deel van het tweeluik zien we Joodse en Palestijnse kunstenaars, die in het Mossawa Center in Haifa samenkomen om bruggen te bouwen. Ze maken kunst en praten daarover door met elkaar. Rabbijn Dahlia Shaham van Rabbis for Human Rights wijst er op dat het Hebreeuwse Shalom en het Arabische Salam bijna identieke woorden zijn. Haar wens: 'Mogen we de moed en kalmte hebben om te blijven werken aan vrede én deze te belichamen – wetend dat vrede hetzelfde woord is in alle talen en geloven van dit land.'

Hopen in een hopeloze situatie

Kerk in Actie ondersteunt ook de Evangelisch-Lutherse kerk in Bethlehem, die in het tweede deel van het tweeluik te zien is. Behalve kerkdiensten biedt de kerk ook hulp aan mensen in kwetsbare posities door maaltijden uit te delen. Voor dove mensen is er extra aandacht met creatieve activiteiten. Dominee Ashraf Tannous put moed uit zijn geloof: 'Daarom zeggen wij vanuit Bethlehem, de stad waar Jezus werd geboren en vanuit Jeruzalem, de stad van de opstanding, tegen de hele wereld: onze hoop komt van de opgestane Christus. Daarom zijn we hier. Om jullie te leren hoe je kunt hopen in een hopeloze situatie.'

Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Samen met lokale kerken en organisaties ondersteunt Kerk in Actie wereldwijd mensen in kwetsbare situaties door noodhulp te bieden, armoede te bestrijden en rechtvaardigheid en duurzaamheid te bevorderen. Eerder werden er al afleveringen van KRO-NCRV's 'Petrus in het Land' gemaakt over het werk van Kerk in Actie in Oekraïne, Moldavië en Rwanda.

De twee afleveringen van 'Petrus in Israël en Palestina' zijn te zien op zaterdag 3 en zaterdag 10 mei om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.