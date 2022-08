KRO-NCRV's 'Onze Boerderij': en nu zelf

Na zeventien jaar rondlopen op boerenerven komt het er eindelijk van: Yvon Jaspers wordt boer. Ze begint – kleinschalig – haar eigen boerderij. De bus waarmee ze samen met Bertie door Europa reed voor 'Onze Boerderij' in Europa is neergezet op een stuk grond en dient als uitvalsbasis.

Hoe Yvon het ervaart om zelf boer te zijn en hoe ze het doet als boer is vanaf zaterdag 3 september 2022 om 19.00 uur te zien in de serie 'Onze Boerderij: en nu zelf 'bij KRO-NCRV op NPO 1.

Het idee voor een eigen boerderij leeft al lang bij Yvon Jaspers: 'Een jaar of vijf geleden kreeg ik mijn eigen jerseykoetje Suus. Zij woont bij Gijsbert, mijn buurboer. Ze leeft in zijn biologische kudde en zorgt voor de lekkerste romige melk. Ik heb Gijsbert gevraagd of ik voor een jaar een stukje van zijn land mocht gebruiken. Na een paar jaar goed nadenken stemde hij enthousiast in. Maar natuurlijk kan ik dat niet alleen. De boeren die ik in al die jaren heb leren kennen, hebben mij geholpen. De een heeft heel veel verstand van grond, de ander bemesting, zaaien, zuivel of akkerbouw. De ander van kippen, en weer een ander van varkens. Ze hebben mij geholpen met bouwen van stalletjes, adviseren over hoe we het beste de grond kunnen bewerken, welke dieren ik moet gaan houden en wat de grote valkuilen zijn. En ze hebben veel gelachen als ik weer eens buitengewoon eigenwijs was.'

'Onze Boerderij: en nu zelf', zaterdag 3 september om 19.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.