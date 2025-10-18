KRO-NCRV's 'Kruispunt': Terug naar Tubbergen

In het Twentse en katholieke Tubbergen was een stem op het CDA decennialang een vanzelfsprekendheid. Maar bij de vorige twee verkiezingen gingen BBB en NSC met de overwinning aan de haal en werden de christendemocraten verpletterd.

In 2023 volgde 'Kruispunt' de lokale CDA-fractieleider Christel Luttikhuis en haar boerenfamilie in aanloop naar de verkiezingen. Het gezin was destijds politiek sterk verdeeld. Christels man, melkveehouder Walter, en haar zoon Kees gaven hun stem toen aan respectievelijk NSC en BBB.

Twee jaar later

Het is twee jaar later en we keren terug naar het Tubbergse dorp Fleringen. Er heerst teleurstelling dat het ‘hun’ Pieter Omtzigt niet is gelukt in de Tweede Kamer. Maar betekent het opstappen van Omtzigt een nieuwe kans voor het CDA? De partij van Henri Bontenbal lijkt vastbesloten om de stemmen in de regio terug te winnen: de Twentse Hanneke Steen staat op nummer 2 op de kieslijst.

Christel Luttikhuis ontvangt haar in de lokale kroeg, waar de inwoners van Tubbergen met de kandidaat in gesprek gaan. Hanneke: 'Ik ben zelf geboren en getogen in Twente. Maar ik spreek ook de taal van Den Haag en ik zie het als mijn taak om een brug te slaan tussen die twee werelden.'

Investering in de toekomst

Een belangrijk thema in Twente zijn de maatregelen voor de boeren. Christel en haar familie volgen de ontwikkelingen op de voet, nu zoon Kees het melkveebedrijf binnenkort gaat overnemen. Het huidige melksysteem loopt op zijn einde en ze hebben besloten te investeren in een melkrobot. 'Ook al moeten we in de toekomst misschien inkrimpen', vertelt Kees. 'We geloven in de toekomst.'

Kerk weer open

Geloof in de toekomst is er ook bij de katholieke gemeenschap in Fleringen. Hoewel hun kerk twee jaar geleden de deuren sloot, is er nu toch weer perspectief. Anne Bonvanie-Lenferink ontfermt zich sinds die tijd over het gebouw: 'Door inzet van de inwoners zal een deel van de kerk binnenkort na de verbouwing tóch weer opengaan voor vieringen.'

Een Twentse hoog op de kieslijst van het CDA én de kerk gaat weer open. Herleeft Tubbergen binnenkort de glorietijd van priester Schaepman, Tubbergenaar en oprichter van de voorloper van de KVP?

'Nee', zegt Christel. 'De tijd dat er massaal op één partij werd gestemd is voorbij. Dat zie ik ook in mijn eigen gezin. Misschien past het ook beter bij onze huidige samenleving dat er meerdere meningen te horen zijn.'

'Kruispunt', zondag 19 oktober om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.