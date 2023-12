KRO-NCRV's 'Kerst in Rome' met Mike Boddé

Pianist Mike Boddé is de gast van presentator Wilfred Kemp in 'Kerst in Rome'. Mike werd bekend als cabaretier – met zijn compagnon Thomas van Luyn - en als muzikant.

Hij was geruime tijd de vaste pianist van het televisieprogramma Podium Klassiek. 'Als ik mijn twintigjarige zelf nu advies zou geven, zou het zijn: ‘Wees gerust, het komt goed'.'

Mike was als twintigjarige voor het eerst in Rome, voor de taalcursus ‘Buongiorno Roma’. Het was een tijd om nooit te vergeten. ’s Ochtends had hij les Italiaans, ’s middags en ’s avonds dwaalde hij eindeloos door de stad met zijn vriend Thomas van Luyn. In Rome traden Thomas en hij voor het eerst samen op: een duo was geboren.

Nu, 35 jaar later, is hij terug in de Eeuwige Stad. Op het Sint Pietersplein spreken Mike en Wilfred over Mikes religieuze opvoeding. Naar de kerk gaat Mike niet meer, maar hij kijkt positief terug op zijn jeugd. Hij leerde er de waarde van gemeenschap en naastenliefde. Hij zou zichzelf nooit atheïst noemen. 'Ik noem mezelf liever hopig dan gelovig. Ik heb de hoop dat er daarbuiten nog iets groters is.'

Muziek is de rode draad door Mikes leven. Ooit bestempelde hij de muziek zelfs tot zijn God. Muziek luisteren en pianospelen zijn voor hem manieren om het leven te vieren, maar ook om in moeilijke tijden vindt hij er zijn toevlucht. ‘Zoals andere mensen in moeilijke tijden bidden tot God, zo probeer ik het in muziek om te zetten en zo mijn woede, verdriet of somberheid te kanaliseren.’

Soms helpt ook de muziek niet meer, bijvoorbeeld toen hij als jonge man in een depressie raakte. In het prachtige verlaten plaatsje Canale Monterano spreekt hij met Wilfred over deze donkere tijd. ‘Verpletterende angst’, zo zou hij zijn gemoedstoestand in die periode later omschrijven. ‘De overtuiging dat alles verkeerd gaat of al verkeerd is gegaan.’

Na deze donkere tijd brak voor Mike uiteindelijk ook het licht weer door. Met behulp van antidepressiva kon hij de depressie overwinnen. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met Mike. Hij kijkt ieder jaar weer uit naar Kerst, ‘een bont amalgaam van dingen waar ik blij van word’.

Welk advies zou hij zijn twintigjarige zelf geven, de jonge man die hij was toen hij voor eerst Rome bezocht? 'Ik zou zeggen: ‘wees gerust, het komt goed'.'

'Kerst in Rome', zondag 24 december om 23.25 uur en op maandag 25 december om 12.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO2.