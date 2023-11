KRO-NCRV's 'De Rijdende Rechter': muffe muur

Foto: © KRO-NCRV 2021

In Leiden wonen meneer Michels en mevrouw de Willigen al 14 jaar naast elkaar. Mevrouw heeft al lange tijd last van vocht en schimmel in de woning en wil daarom een ventilatiesysteem in de muur plaatsen om het vochtprobleem op te lossen.

Dat systeem met uitsteeksels zou in een muur komen die grenst aan de oprit van meneer Michels. Maar meneer Michels ziet deze uitsteeksels in de buitenmuur langs zijn oprit niet zitten. Hij zou zich er aan kunnen verwonden en het is volgens hem onduidelijk van wie de muur is. De muur is niet het enige wat ze delen: ook het riool wordt door beide partijen gebruikt en is regelmatig verstopt. Volgens meneer Michels zitten die verstoppingen niet bij hem en hij wil daarom niet meebetalen. Tijd voor 'De Rijdende Rechter' om juridisch duidelijkheid te geven aan partijen.

'De Rijdende Rechter', woensdag 8 november om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.