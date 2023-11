KRO-NCRV's 'De Rijdende Rechter': Grensgeval

In Haaften is meneer Klijmij bezig met het bouwen van een huis en een kapschuur. Hij zit tussen 9 buren in en buurman meneer Vervoort is het niet eens met de plaatsing van de kapschuur.