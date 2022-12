KRO-NCRV zendt documentaire uit over enige Nederlandse paus ooit: 'Adrianus, De Nederlandse Paus'

Op eerste kerstdag zendt KRO-NCRV om 19.30 uur op NPO 2 de documentaire 'Adrianus, De Nederlandse Paus' uit. Regisseur Bart Ruijs vertelt in de documentaire over het leven van de enige Nederlandse paus ooit, Adrianus VI. Het is dit jaar precies 500 jaar geleden dat hij gekozen werd.