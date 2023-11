KRO-NCRV presenteert vervolg op prijswinnende documentaire 'Shadow Game: 2Doc The Mind Game'

Sajid Khan Nasiri (SK) vlucht op zijn veertiende in zijn eentje uit Afghanistan. De reis vol ontberingen en gevaar legt hij vast met zijn telefoon. Eenmaal in BelgiŽ denkt hij dat hij veilig is, als kind wordt beschermd en eindelijk kan beginnen aan zijn nieuwe leven.

'The Mind Game', het vervolg op de internationaal gelauwerde documentaire 'Shadow Game', is een aangrijpend persoonlijk verslag van de hardvochtigheid waarmee Europese landen minderjarige vluchtelingen tegemoet treden. Hierdoor gaan veel van deze jonge vluchtelingen ten onder aan stress en trauma’s. Maar 'The Mind Game 'laat tegelijkertijd ook zien hoe SK zich meer en meer ontplooit als co-regisseur van zijn eigen film. Met deze urgente persoonlijke documentaire geeft KRO-NCRV een podium aan jonge mensen die alles op alles zetten voor een betere toekomst.

De game naar een veilig leven

Ze noemen het the game: de levensgevaarlijke reis die duizenden alleenreizende minderjarigen afleggen op zoek naar bescherming in West-Europa. Voor de Afghaanse tiener SK begint the game als de Taliban zijn vader vermoordt en hij moet vluchten. Via een duizenden kilometers lange reis door Iran, Turkije en Oost-Europa komt hij steeds dichter bij zijn eindbestemming: België. Opgejaagd door gewelddadige grenswachten houdt hij contact met de Nederlandse filmmakers Eefje Blankevoort en Els van Driel met updates en filmpjes die hij opneemt met zijn telefoon. De berichten die hij stuurt zijn verontrustend. Maar SK is ervan overtuigd dat, als hij eenmaal is aangekomen in België, hij kan ontspannen, weer naar school kan gaan en een nieuw leven kan beginnen.

Na twee jaar bereikt SK op wilskracht en doorzettingsvermogen eindelijk Brussel. Hier begint een nieuwe worsteling: the mind game. Want de autoriteiten geloven niet dat SK minderjarig is. Hij zit maandenlang vast in een transitcentrum en mag niet naar school. Ondertussen stromen verontrustende berichten binnen van het thuisfront: de Taliban nemen Afghanistan weer over. De druk op SK en zijn vrienden - die in hetzelfde schuitje zitten - is enorm. Wat als ze niet worden geloofd en terug moeten naar het land dat ze hebben ontvlucht?

Naar een nieuwe toekomst?

Hoe ga je als kind om met de immense psychologische druk veroorzaakt door wantrouwen, in een land waarvan je dacht dat je er als minderjarige beschermd zou worden? SK heeft stress over de leeftijdstest die hij moet ondergaan. Het enige lichtpunt in zijn nieuwe land is zijn eigen uncle Belgium, een docent die als buddy voor hem er is. Met zijn hulp probeert SK zijn weg te vinden in België en afleiding te krijgen voor problemen die hij dagelijks ondervindt.

De '2Doc:The Mind Game' is geregisseerd door Sajid Khan Nasiri, Eefje Blankevoort en Els van Driel, die ook de internationaal gelauwerde documentaire 'Shadow Game' hebben gemaakt. 'Shadow Game' won in de afgelopen jaren onder andere de Gouden Kalf voor Beste Documentaire, de Dutch Movies that Matter prijs en de Prix Europa. 'The Mind Game' won op festivals in Bologna, Berlijn en Mexico. De film is geproduceerd door Prospektor in samenwerking met KRO-NCRV en kwam tot stand met steun van CoBO.

'2Doc: The Mind Game', donderdag 23 november bij KRO-NCRV om 22.20 uur op NPO 2.