'KRO-NCRV Kruispunt De Verschilmakers': Yljo van Donselaar

In de serie 'Verschilmakers' volgt KRO-NCRV Yljo van Donselaar uit Ter Apel. Vorige zomer zette hij zich op een bijzondere manier in voor de vele vluchtelingen en asielzoekers in Ter Apel die onder de blote hemel moesten slapen.

Nederland kampte op dat moment met een ongekende asielzoekerscrisis. Yljo, die zelf groepsbegeleider is van mensen met een beperking, werd daarbij ook regelmatig geholpen door enkele van zijn cliënten. Over de bevlogenheid van deze verschilmaker praat Kruispunt ook met zijn vrouw en ouders en met enkele vluchtelingen met wie hij een persoonlijke band kreeg.

Yljo van Donselaar

In zijn dagelijks leven werkt Yljo als coördinator en groepsbegeleider in 'Huize Henricus' een voormalig klooster in Emmer-Compascuum, waar verstandelijk beperkten wonen. Het huis wordt gerund door zijn ouders Peter en Ingrid. Vorige zomer raakte hij als vrijwilliger betrokken bij de honderden vluchtelingen die buiten sliepen voor de ingang van het aanmeldcentrum in zijn woonplaats Ter Apel. Met zijn kalme uitstraling en ervaring als zorgverlener was hij dag in dag uit te vinden bij het AZC.

'Kruispunt'

In 'KRO-NCRV Kruispunt' vertelt Yljo ook over de andere kant van de hulp aan vluchtelingen. Zijn vrouw en familie maken zich regelmatig zorgen over zijn inzet voor de vluchtelingen. Maar als Yljo de vraag krijgt waarom hij vluchtelingen helpt is hij duidelijk. 'Een rare vraag', vindt hij, 'want de vraag zou eigenlijk moeten zijn, waarom je het niet zou doen. Het is namelijk doodnormaal'. Met een mogelijke nieuwe crisis op komst is Yljo alweer druk bezig om het verschil te kunnen maken als de nood te hoog wordt.

