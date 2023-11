'KRO-NCRV Kruispunt': De moderne Sint-Maarten

Ze had een topbaan in het bankwezen, maar vond een nieuwe passie. Na een carrière als investeringsbankier zet Dominique Nientker (60) zich nu in voor mensen zonder verblijfspapieren.

In 'Kruispunt' een portret van haar en deze gemeenschap.

Op 11 november lopen kinderen jaarlijks traditiegetrouw met lampionnen zingend langs de deuren. De middeleeuwse heilige Sint-Maarten is al eeuwenlang het symbool van naastenliefde en solidariteit. In de aanloop naar dit feest portretteert 'Kruispunt' een moderne Sint-Maarten: Dominique Nientker.

De geboren Française studeerde aan een prestigieuze universiteit in Parijs en werkte meer dan 25 jaar als bankier. Nu is ze onbezoldigd directeur van de stichting Human Aid NOW en bestelt ze elke week 9.500 eieren, 1.000 liter olie, 1.000 kilo bloem en 2.500 blikken tomatensaus. Met deze en meer spullen trekt zij langs tientallen uitgiftepunten in Amsterdam en omgeving, waaronder de katholieke All Saints Church in Amsterdam Zuidoost.

Hulporganisaties schatten in dat er minstens 30.000 ongedocumenteerden in en om Amsterdam verblijven, mensen zonder verblijfspapieren. Ze leven in een ‘parallelle’ samenleving waarin zij geen recht hebben op een woning of op officieel werk. De organisaties zien dat een groeiend aantal van deze mensen sinds de coronacrisis steeds moeilijker zwart werk vindt. Dit heeft nooit meer het oude niveau bereikt. Er is bijvoorbeeld veel minder schoonmaakwerk in kantoren omdat meer mensen thuiswerken. En bij mensen thuis wordt op de huishoudelijke hulp ook bezuinigd vanwege de inflatie.

Met Human Aid NOW, de stichting waar Dominique Nientker de onbetaalde, stuwende kracht achter is, wil ze mensen helpen de controle terug te krijgen over hun leven. ‘Als ze hier in ons land zijn, dan kunnen we hen niet in de kou laten staan.’

Waarom heeft Dominique Nientker haar leven omgegooid? Wat brengt het de Française, nu ze zich in een totaal ander deel van de samenleving begeeft?

