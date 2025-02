KRO-NCRV 'Kruispunt': Bijna-doodervaring: Licht aan het einde van de tunnel

Als de sportieve Harald Harbers (52) tijdens een lesje spinning druk op zijn borst voelt, besluit hij wat rustiger aan te doen. Tevergeefs, want niet veel later wordt hij getroffen door een hartstilstand. Maar terwijl omstanders er alles aan doen om zijn hart weer aan de praat te krijgen, maakt Harald iets heel anders mee.

Hij ervaart een intens gevoel van vrede en geluk en ziet verschillende momenten van zijn leven aan zich voorbij flitsen. Harald krijgt te maken met een bijna-doodervaring.

In 'Kruispunt' vertelt hij over de impact van de ervaring op zijn leven. 'Ik wil niet dood, maar ik heb wél heimwee naar dat overweldigende, fijne gevoel dat ik heb ervaren.' Catja de Rijk (60) is zelfs boos als ze na haar hartstilstand wakker wordt in het ziekenhuis. 'Ik kon alleen maar denken: had me daar gelaten.' Sinds haar bijna-doodervaring kan ze mensen dusdanig goed aanvoelen dat ze haar carrière over een andere boeg gooit. Ze stopt met haar werk als fotograaf en helpt nu mensen die vast lopen in het leven. 'Ik ben veel spiritueler geworden, maar mijn man houdt me wel met beide benen op de grond.'

Niet iedereen voelt zich zo gesteund na een bijna-doodervaring. Douwe Reekers (66) is 19 jaar als hij levensgevaarlijk gewond raakt na een val van tien meter hoogte. Hij omschrijft zijn bijna-doodervaring als prachtig, maar eenmaal weer bij bewustzijn is er weinig begrip. 'De verpleegkundige in het ziekenhuis bood alleen psychische hulp aan, ze dacht dat ik gek was geworden. Daarna heb ik er 29 jaar over gezwegen. Mensen snapten niet wat het was.'

In de wetenschap is er ook behoefte aan meer kennis over bijna-doodervaringen. De Vlaamse neuroloog Steven Laureys doet al 30 jaar onderzoek naar dit fenomeen. Zijn experimenten om zelf een bijna-doodervaring mee te maken leverden interessante resultaten op. Maar is alles wetenschappelijk te verklaren? Of is er meer tussen hemel en aarde?

Voor Harald, Catja en Douwe is het in elk geval duidelijk: zij zijn niet meer bang voor de dood.

'Kruispunt', zondag 23 februari om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.