KRO-NCRV 'Kruispunt': bidden is niet genoeg

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Kruispunt' volgt vier bevlogen christelijke klimaatactivisten. Bidden is voor deze christenen niet genoeg.

Regelmatig blokkeren ze met vele andere duizenden mensen de A12 om aandacht te vragen voor de klimaat- en ecologische crisis.

'Onze acties zijn tegendraads en komen in botsing met de autoriteiten. Dat is het risico dat we nemen', vertelt actievoerder Margriet Bos. Een aantal jaren geleden vroeg ze zich af waarom juist christenen niet vooroplopen in acties voor het klimaat en begon de organisatie 'Christian Climate Action Nederland'. 'Voor mij is demonstreren een onderdeel van het volgen van Jezus', zegt Margriet die bij grote demonstraties op de A12 in een drumband speelt.

Hoe inspireert het geloof deze christelijke klimaatactivisten om actie te voeren? Wat denken ze te bereiken met burgerlijke ongehoorzaamheid? En hoe rechtvaardigen ze hun strafbare acties die andere duperen?

'Kruispunt', zondag 8 oktober om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.