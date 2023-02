KRO-NCRV komt met derde seizoen van 'Carnavalshart'

Voor het derde jaar op rij maakt KRO-NCRV samen met de regionale omroepen L1 en Omroep Brabant de vierdelige serie 'Carnavalshart'. Het programma is te zien van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 februari om 18.30 uur op NPO 2.

Het feest van de zotheid, hossen en zingen tot je schor bent kan weer helemaal los dit jaar. Carnaval is het volksfeest waar rangen en standen wegvallen en iedereen verbroedert. In vier afleveringen worden ontroerende, hartverwarmende, vrolijke en muzikale verhalen verteld uit het zuidelijke hart van carnavalsland. Zo viert Cas Wolters, bekend van Heel Holland Bakt, carnaval vol overgave met zijn dove vrienden en Volkskrant modejournalist Cécile Narinx onthult haar passie voor de polonaise.

Canadezen

In 1975 emigreren Tön en Ria Kersten van Limburg naar Canada, maar het carnaval kunnen ze niet loslaten. Elke twee jaar keren ze terug naar hun dorp Siebengewald om zich met vrienden en bekenden in het feestgedruis te storten. Ze worden zelfs Prins en Prinses van de 50+ afdeling van carnavalsvereniging De Bessembienders. Corona zet een streep door de plannen, maar dit jaar zijn Tön en Ria er weer bij en zien ze uit naar de polonaise want in Canada kennen ze alleen de vogeltjesdans.

Verliefd

De Nigeriaanse Samuel belandt door de liefde in Brabant en verliest er ook zijn hart aan het volksfeest. Eerst vindt hij carnaval maar een rare gewoonte, maar al snel loopt hij warm voor het feest en vooral voor de muziek. Zijn eerste hit ‘worstenbrood’ is een lokaal succes en ook dit jaar heeft hij weer een nummer gemaakt. Samen met zijn vrouw en drie kinderen staat hij in de startblokken om carnaval weer uitbundig te vieren.

Heilig Gehuld in zijn priestergewaad zie je het niet direct aan hem, maar voor Pastoor Pieter Scheepers uit Helmond is carnaval heilig. Hij vindt het heerlijk om vier dagen te hossen, bier te drinken en vooral met mensen praten. Hij hoort de meeste biechten met carnaval. Het feest zit Pieter en zijn familie in de genen. Zijn broer is een bekende tonproater.

'KRO-NCRV Carnavalshart', dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 februari om 18.30 uur op NPO 2 en bij Omroep Brabant en L1.