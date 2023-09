'KRO-NCRV 2Doc: Waar Zijn We Mee Bezig?' over geweld tegen hulpverleners

Het aantal meldingen van geweld tegen hulpverleners is voor het vijfde jaar op rij toegenomen. In 2022 kwam 92% van de hulpverleners in aanraking met agressie of geweld. Het helpen van de medemens is gevaarlijker geworden.

In 'KRO-NCRV 2Doc: Waar Zijn We Mee Bezig?' portretteert Frans Bromet zes slachtoffers die met geweld te maken kregen terwijl ze hun werk uitvoerden. Mensen die hulp bieden hoog in hun vaandel hebben staan en daarom een vak hebben gekozen om de medemens te helpen.

Tekenen van het einde van de beschaving?

Arjan is verpleegkundige op de spoedeisende eerste hulp en wordt regelmatig bedreigd door ongeduldige patiënten. Ook Katja krijgt als apotheker dagelijks te maken met ongeduldige, verbaal agressieve klanten. Soms zelfs met lichamelijk geweld. Brandweerman Michel kreeg te maken met een levensbedreigende situatie toen de bewoner van een flat hem in razernij over de reling probeerde te duwen. Dat dit een hulpverlener zoals hem kan overkomen heeft hem ernstig geshockeerd.

Het geweld waarmee de hulpverleners geconfronteerd zijn, laat behalve lichamelijke, vooral psychische sporen na. Politieagente Xue-Ann kreeg bij een straat incident te maken met een aanranding door een agressieve man, terwijl nieuwsgierig publiek het incident stond te filmen. Ook Daniël wordt als politieagent regelmatig met gewelddadige burgers geconfronteerd, maar de moordaanslag die op hem gepleegd is, heeft hem ernstig psychisch aangetast. Xue-Ann en Daniël vinden het werken op straat sindsdien heel erg moeilijk.

Aangifte doen van de agressieve aanvallen heeft volgens de hulpverleners weinig zin. Regelmatig wordt de dader vrijgesproken omdat er te weinig bewijs is. Ambulancemedewerkster Laura is aangerand door een man die zij in de ambulance probeerde te helpen. Ze leek het incident snel te vergeten, maar niet veel later begon ze er toch last van te krijgen. Haar aangifte heeft na jaren nog steeds niets opgeleverd.

'Waar Zijn We Mee Bezig?' is geregisseerd door Frans Bromet en geproduceerd door &Bromet in samenwerking met KRO-NCRV.

'2Doc: Waar Zijn We Mee Bezig?', maandag 4 september om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.