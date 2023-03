'KRO-NCRV 2doc: Myanmar Diaries' op NPo 2

De film van Myanmar Film Collective en de Nederlandse producent ZINdoc werd onder meer bekroond op de Berlinale, bij Movies that Matter en op het Human Rights Film Festival.

'Myanmar Diaries' is opgebouwd uit korte films van tien jonge, anonieme Birmese filmmakers en burgerjournalisten die de brutaliteit van de junta en het moedige verzet vastleggen. De film laat de ontwikkeling zien vanaf de militaire staatsgreep op 1 februari 2021. Na landelijke protesten en burgerlijke ongehoorzaamheid en gewelddadige repressie waarbij duizenden vreedzame demonstranten werden opgesloten, groeide het gewapend verzet tegen de junta. Organisch beweegt de film heen en weer tussen documentaire en fictie en vormt zo een naadloos geheel waarin de filmmakers creatieve manieren vinden om hun hoofdrolspelers anoniem te houden.

'Myanmar Diaries' is een uiterst urgente film in een tijd waarin Myanmar wereldwijd vrijwel uit het nieuws is verdwenen. De film, geproduceerd door ZINdoc, is mede mogelijk gemaakt door Nederlands Filmfonds en Fritt Ord en is een coproductie met KRO-NCRV/de Boeddhistische Blik en Ten Thousand Images (Noorwegen).

'De Boeddhistische Blik: Myanmar Diaries', donderdag 2 maart om 22.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.