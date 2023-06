De avontuurlijke Peter Paul werkt zich eind jaren '90 van politieagent op straat op tot zijn droombaan: specialist bij de Dienst Speciale Recherche Toepassingen (DSRT), beter bekend als de 'sectie stiekem'.

Als undercoveragent plaatst hij afluisterapparatuur. Maar dan komt hij in een vrije val terecht en zit hij alleen thuis, vol dwanggedachtes, onder andere over zelfmoord. Na behandelingen en opnames volgt de diagnose ‘beroeps gerelateerde PTSS’. Met de documentaire wil KRO-NCRV een lans breken voor de politiemensen die door hun werk in psychische problemen zijn geraakt.

Hoe kan een onbevreesde politieman verworden tot een bang vogeltje op de bank?

Naar aanleiding van wat filmmaker Hester Overmars met Peter Paul heeft zien gebeuren stelt ze zich in 'KRO-NCRV 2Doc: Alleen thuis met een dienstwapen' de vraag: wat maakt ons gek? Hoe normaal is het leven van een succesvolle undercoveragent? En wanneer steek je de dunne lijn over van normaal naar gek?

De kijker speurt rond in de wereld van Peter Paul waarin flashbacks en nachtmerries zich opdringen in het heden. Meegenomen in Peter Pauls beleving kijken we ook in de spiegel: Is het idee dat we controle hebben over ons leven een illusie?

'Alleen thuis met een dienstwapen' is een productie van Tangerine Tree in samenwerking met KRO-NCRV, met steun van het NPO-fonds. De film ging onlangs op het Movies that Matter festival in première. Hester Overmars maakte eerder voor KRO-NCRV o.a. 'Verboden Vlucht' (Gouden Kalf 2015) en 'De Hoofdvrouw'.

'2Doc: Alleen thuis met een dienstwapen' is op donderdag 8 juni om 22.20 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.