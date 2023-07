Kijk zaterdag naar 'Les Misérables' op NPO 3

Agent Stéphane Ruiz is het rustige Cherbourg gewend, maar om na zijn scheiding dicht bij zijn zoon te kunnen zijn laat hij zich overplaatsen naar Parijs.

De film 'Les Misérables' vertelt het verhaal van Stéphane in zijn nieuwe wijk, in het 93e arrondissement Montfermeil, dat ooit het decor van Victor Hugo’s beroemde gelijknamige roman was. De wijk is nog steeds de plek voor 'miserabelen'. Al direct op zijn eerste werkdag komt Stéphane er achter dat het gebied is opgedeeld tussen verschillende bendes, dat de politie haar onschuld er allang verloren heeft en dat de situatie uiterst explosief is. Een gestolen leeuwenwelp doet de vlam in de pan slaan.

Regisseur Ladj Ly groeide op in zo’n banlieue waar armoede, geweld, werkloosheid, racisme en brutaliteiten door, maar ook tegen, de politie aan de orde van de dag zijn. Zijn film is een signaal aan de politiek om niet langer weg te kijken. ‘Les Misérables’ krijgt lovende recensies en sleepte al een Oscarnominatie, Golden Globe én de grote juryprijs in Cannes in de wacht.

