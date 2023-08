'Kasteelvrouwe' Emmy slaat nieuwe weg in

Vanaf zondag 13 augustus is bij MAX te zien hoe het Kasteelvrouwe Emmy vergaat in Frankrijk. Het dak is inmiddels gerestaureerd en er wordt nog steeds geklust.

Maar Emmy zou Emmy niet zijn als ze geen nieuwe plannen had: ze slaat een nieuwe weg in en wil evenementen gaan organiseren.

In het vorige seizoen van 'Kasteelvrouwe Emmy' kocht de verpleegkundige uit Utrecht een verwaarloosd 16e eeuws kasteel in Frankrijk. Dat haar romantische ideaalbeeld haar zakelijke blik wat vertroebelde, bleek al snel na de aankoop van het kasteel. Het opknappen daarvan bleek een grotere klus dan gedacht. Haar man Rutger zag de aankoop niet zitten en ging terug naar Nederland. Emmy stroopte de mouwen op, ging klussen en begon een chambre d’hôtes. Met wat spaargeld, giften en een lening werd vorig jaar de restauratie van het dak afgerond.

Noodlot

Net toen het nieuwe dak klaar was en Emmy eindelijk gasten in het kasteel kon ontvangen, sloeg het noodlot toe. Haar zoon Wisse kreeg een ernstig motorongeluk. Lange tijd week Emmy niet van zijn zijde in het ziekenhuis. Nu het beter gaat met Wisse, is er weer ruimte om het kasteel verder onder handen te nemen. En daarbij is er weer hulp van vrijwilligers én van Rutger.

Evenementen

In de eerste aflevering worden na anderhalf jaar de steigers weggehaald bij het kasteel, want het dak is gerepareerd. Maar er is nog genoeg te doen en Emmy klust gestaag door, met hulp van vrijwilligers. Ook gaat ze op truffeljacht met honden. Emmy zit boordevol nieuwe plannen en ideeën, ze wil evenementen organiseren in haar kasteel. Haar grote droom: een 18e eeuws gekostumeerd bal in de stijl van Napoleon en Joséphine. Samen met Rutger gaat ze op zoek naar een bijpassend kostuum.

'Kasteelvrouwe Emmy', vanaf zondag 13 augustus om 21.20 uur bij MAX op NPO 1.