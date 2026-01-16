'Kassa' zaterdag over vluchtcompensaties en de gehandicaptenparkeerkaart

Jeroen Van Dyck doet intrede als toyboy van Marianne in 'Thuis'

vrijdag 16 januari 2026
Bijna geen compensatie meer als je vlucht vertraagd is. Honderdduizenden passagiers dreigen hun recht op vergoeding bij vertraging of annulering te verliezen als Europese plannen doorgaan.

Daarnaast kijkt Kassa naar de gehandicaptenparkeerkaart. Die is bedoeld om vrijheid te bieden, maar verandert door de wirwar aan lokale regels per stad en dorp steeds vaker in een obstakel voor de gebruiker. En we laten zien hoe bedrijven je foppen met ingrediënten op verpakkingen die er vaak helemaal niet of nauwelijks inzitten. Wat mag wel en wat mag niet?


'Kassa', zaterdag 17 januari om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.


