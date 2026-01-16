'Kassa' zaterdag over vluchtcompensaties en de gehandicaptenparkeerkaart
Bijna geen compensatie meer als je vlucht vertraagd is. Honderdduizenden passagiers dreigen hun recht op vergoeding bij vertraging of annulering te verliezen als Europese plannen doorgaan.
Daarnaast kijkt Kassa naar de gehandicaptenparkeerkaart. Die is bedoeld om vrijheid te bieden, maar verandert door de wirwar aan lokale regels per stad en dorp steeds vaker in een obstakel voor de gebruiker. En we laten zien hoe bedrijven je foppen met ingrediënten op verpakkingen die er vaak helemaal niet of nauwelijks inzitten. Wat mag wel en wat mag niet?
'Kassa', zaterdag 17 januari om 19.00 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/kassa
Kijktip van de dag
In de toekomst woedt er oorlog tussen de mens en een AI-leger. Joshua is een voormalig agent van de speciale eenheid die rouwt om de verdwijning van zijn vrouw. Hij wordt gerekruteerd om de Schepper, de architect van de geavanceerde AI, op te sporen en te doden. Deze architect heeft een mysterieus wapen ontwikkeld dat niet alleen de oorlog maar ook de mensheid kan beëindigen.
'The Creator', film uit 2023 met oa. John David Washington en Gemma Chan, om 20.30 uur op Play.