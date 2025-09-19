Eerste verrassing in 'The Masked Singer': maak kennis met Grote Jens!
Kijkcijfers: dinsdag 16 september 2025
Verrassing! Jacky 'Zatte Rita' Lafon keert terug naar 'Familie'

'Kassa' zaterdag over de hypotheekrenteaftrek

vrijdag 19 september 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

De hypotheekrenteaftrek is rond de verkiezingstijd een hot topic. Critici noemen het oneerlijk en slecht voor de woningmarkt, maar is dat wel zo?

Gaan huiseigenaren dan honderden euro’s per maand meer betalen? Verder gaan tienduizenden automobilisten de fout in door nieuwe of onduidelijk geplaatste verkeersborden. En het Openbaar Ministerie? Die keurt deze handhaving goed. Ook aandacht voor artsen die zichzelf online profileren als medfluencer en steeds vaker betaalde samenwerkingen hebben. Maar is dat advies dan nog steeds wel betrouwbaar? En Max trekt voor de Belbus weer het land in.


'Kassa', zaterdag 20 september om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/kassa
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play4 logo

Frank verdwijnt na een banale ruzie met zijn vrouw. De Cel Vermiste Personen vindt sporen van kwaad opzet en de ondervragingen leveren geen fraai familieportret op: Frank lag behoorlijk onder de sloef en zijn zoon is een getroebleerde jongen. Wanneer de waarheid aan het licht komt, wordt duidelijk dat een gruwelijke misdaad uit het verleden jarenlang in het gezin werd verzwegen. Tijdens het onderzoek staat inspecteur Eva plots oog in oog met een verdachte.

'Vermist', om 22.55 uur op Play4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 19:00
    VRT NWS journaal 19u
    06:00
    In bed met Olly
  • 19:20
    De ideale wereld
    08:00
    Radio 2: Weekwatchers
  • 19:20
    Phoenix Rise
    05:00
    Geen uitzending
  • 19:00
    VTM Nieuws
    02:05
    Geen uitzending
  • 19:05
    Home and Away
    01:40
    Geen uitzending
  • 19:15
    The Simpsons
    01:25
    Geen uitzending
  • 19:10
    Road Wars
    01:05
    Geen uitzending
  • 18:50
    A Song for Christmas
    01:35
    Joe
  • 19:20
    Hallo België!
    06:00
    Joe
  • 18:45
    Jani & James doen-het-zelf
    04:50
    Geen uitzending
  • 18:45
    Elementary
    02:00
    Neighbours: A New Chapter
  • 19:05
    Storage Wars
    02:10
    The Fresh Prince of Bel-Air
  • 19:20
    Blind Gekocht NL
    02:40
    Geen uitzending
  • 19:30
    Snapped
    02:25
    Geen uitzending
  • 14:00
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 19:18
    Het appartement
    05:55
    Sixties To Six
  • 19:30
    BBQ Vanavond?!
    03:15
    Indian Summer
  • 18:55
    Death in Paradise
    02:00
    Recipes for Love and Murder
  • 18:45
    First Dates Australia
    02:10
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 19:05
    Carrie op Vrijdag
    02:20
    NOS Journaal
  • 19:05
    BinnensteBuiten
    02:25
    Nieuwsuur
  • 19:25
    First Dates
    02:50
    De slimste mens