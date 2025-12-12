'Kassa' test kant-en-klare American Pancakes

Elke nieuwe ouder wil het beste voor zijn pasgeboren baby, maar wat is 'het beste' precies? Juist op die onzekerheid spelen verkopers van babyspullen handig in.

Klopt het wel wat de medewerkers in de winkels aanprijzen?

Daarnaast gaat 'Kassa' kant-en-klare American Pancake’s proeven. Welke is het luchtigste en heeft de 'Real American flavor'? Tijd om het te testen! En, armoede in Nederland. Wie moeite heeft met rondkomen kan bij de gemeente om extra steun vragen. Wat je krijgt, verschilt echter sterk per gemeente. In Wageningen kiezen ze voor een hele nieuwe aanpak.

'Kassa', zaterdag 13 december om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.