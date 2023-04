'Kassa' over je kopje koffie en de variabele energietarieven

Foto: © BNNVARA 2023

Heerlijk, een kopje koffie in de ochtend. Maar wat je zo vroeg vooral niet wilt, is nadenken over waar je je koffiecupje na gebruik moet laten?

Wat kun je nou het beste doen met gebruikte koffiecups? Weggooien bij het gft- of restafval, of toch recyclen? Het afgelopen jaar stegen de variabele energietarieven extreem. Maar het is de vraag of dat wel mocht. Klanten die bezwaar maken krijgen soms fors geld terug. Heeft nu iedereen recht op compensatie en hoe pak je dat aan? En de Belbus gaat langs bij Delta Fiber, want klant Jan Buth heeft door een storing al maanden geen internet of tv.

'Kassa', zaterdag 15 april om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.