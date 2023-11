'Kassa' luidt de noodklok van dierenartsen

Dierenartsen luiden de noodklok over kortsnuitige katten zoals Perzen en de Britse Korthaar. De steeds kortere en plattere neuzen hebben grote gevolgen voor de gezondheid van deze dieren.

Een zonnepanelenbedrijf laat haar klanten in verbijstering achter met slechte producten, lijsttrekkers krijgen in aanloop naar de komende verkiezingen Kassa-stellingen voorgelegd en Mai trekt het land in met haar Belbus.

'Kassa', zaterdag 4 november om 19.5 uur bij BNNVARA op NPO 2.