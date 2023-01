'Kassa' geeft in nieuw seizoen 'de werkende armen' een gezicht

In 2023 leven naar schatting 830.000 mensen onder de armoedegrens waarvan 220.000 kinderen. Het kabinet komt dit jaar met een groot pakket aan koopkrachtmaatregelen. Maar is het genoeg?

Mensen met een uitkering worden geholpen met toeslagen en energiebonussen, de uitkeringen en het minimumloon zijn met 10.5% omhooggegaan. Maar er is een steeds grotere groep mensen die het niet redt en die niet in zicht van de overheid is omdat ze een inkomen hebben dat net boven het bestaansminimum ligt en ze niet in aanmerking komen voor toeslagen of bonussen.

Deze groep, de werkende armen, is een onzichtbare groep. Het BNNVARA-programma 'Kassa' onderzoekt de komende weken hoe het kan dat steeds meer mensen die werken, tóch niet rond kunnen komen.

Armoede was hét onderwerp van 2022. Door de inflatie en hoge energierekeningen kwamen steeds meer mensen in de knel. De overheid leek zich niet bewust van de steeds grotere problemen waar mensen in terecht kwamen. Afgelopen najaar lanceerde 'Kassa' de 40 miljoen keer bekeken #IkRedHetNietMeer. Daarmee kregen de mensen die het financieel niet meer redden een gezicht. De hashtag werd trending topic en Kassa ontving honderden schrijnende reacties. Deze verhalen werden gebundeld en aan het kabinet overhandigd.

Presentator Amber Kortzorg: 'Zorgverleners, postbezorgers, callcentermedewerkers, mensen in distributiecentra, winkelmedewerkers, kinderopvangpersoneel, schoonmakers: ze werken zich drie slagen in de rondte maar kunnen vaak nauwelijks rondkomen. Terwijl deze mensen ons land draaiende houden. Dat is onbestaanbaar. Kassa zal zich de komende tijd onvermoeibaar inzetten deze - en meer onderwerpen die door de inflatiecrisis aan het licht komen - te agenderen.'

De eerste uitzending van 'Kassa' gaat over Marga Hubers, die als chauffeur werkt voor mensen die speciaal vervoer nodig hebben. Ze werkt 32 uur per week en komt van haar salaris niet meer rond. De werkende armen dreigen tussen wal en schip te vallen omdat ze niet in aanmerking komen voor de toeslagen. Daardoor verliezen ze te veel geld. De FNV strijdt voor het verhogen van de CAO-lonen. Te gast is FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha: 'FNV vindt dat iedereen in Nederland een leefbaar inkomen verdient. Het is van de zotte dat in een rijk land als Nederland, waar de bedrijfswinsten hoog zijn, zoveel mensen in armoede leven. De inflatiecrisis doet daar een flinke schep bovenop en de gewone mensen betalen weer de rekening. Iedereen heeft het recht om te leven in plaats van te overleven. Werkgevers en de politiek doen daar echter veel te weinig voor.’

'Kassa', vanaf zaterdag 14 januari iedere week om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.