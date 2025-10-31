'Kassa' behandelt zaterdag de onduidelijkheid rondom zonnepanelen

Jan Van Looveren zoekt mensen die willen leren racen
vrijdag 31 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2024

Waar de consument een tijd geleden nog volop werd aangemoedigd zonnepanelen te nemen, zijn er inmiddels vooral veel onduidelijkheden door een veelvoud aan regels, uitzonderingen en aanpassingen.

Maar de grote vraag blijft: waar heb je nou recht op als zonnepaneel-bezitter? En ook presenteren we de resultaten van een onderzoek naar snoepgroenten in de supermarkt. De groenteschappen liggen vol met kleinere varianten van onze meest gegeten groenten, ideaal om je kinderen tussendoor van een gezonde snack te voorzien. Maar zijn ze wel zo gezond als je denkt?


'Kassa', zaterdag 1 novmeber om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.


