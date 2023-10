Kan Klaas vliegen als een vogel?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een bijna onmogelijke missie die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen. Ook duikt hij elke week in een bijzonder beroep.

De gebroeders Wright, Da Vinci en… Klaas van Kruistum. Wat die met elkaar gemeen hebben? Ze hebben zich allemaal afgevraagd of wij, mensen, kunnen vliegen als een vogel. Kan Jesse van Kuijk, de enige Human Powered Aircraft bouwer van Nederland, hem daarmee helpen? Of heeft Klaas meer succes met de ‘Birdly’, een futuristische vliegsimulator? In Frankrijk ontmoet Klaas de ‘birdman’, Christian Moullec. Vanaf het moment dat ze uit het ei komen, neemt hij zijn ganzen onder de spreekwoordelijke vleugels. Hij zwemt met ze, verzorgt ze en – wanneer de vogels oud genoeg zijn – neemt hij ze mee uit vliegen. Als een ware ganzenmoeder vliegt hij achter de toom aan. Willen de ganzen ook een stukje meevliegen met Klaas in een deltavlieger?

Verder is Klaas voor één dag buikspreker. Na het uitkiezen van een pop krijgt Klaas een spoedcursus buikspreken van Bart Juwett. Daarna moet hij zijn kunsten laten zien tijdens een Dinnershow van Theater Avenue in Breda. Lukt het Klaas om het publiek te overtuigen van zijn buikspreekact met pop Kees?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 21 oktober om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.