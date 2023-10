In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een bijna onmogelijke missie die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen. Daarnaast duikt hij elke week in een bijzonder beroep.

Deze week staat Klaas weer voor een bijna onmogelijke missie: Kan Klaas een wereldrecord verbreken? Mirjam van Oord uit Zierikzee heeft het wereldrecord individueel honden wassen! Kan Klaas haar record verbeteren?

Ook is Klaas bij uitvinder Kevin Nicks in het Engelse York. In zijn vrije tijd knutselt hij aan hele bijzondere voertuigen, zoals een rijdende schuur. Met zijn voertuigen heeft hij maar liefst 5 wereldrecords en meer dan 90 snelheidsrecords op zijn naam staan. Lukt het Klaas om één van zijn records te verbreken?

Verder is Klaas voor één dag vliegtuigontmantelaar. Hans Nelson hield jarenlang als vliegtuigonderhoudstechnicus vliegtuigen veilig in de lucht, nu haalt hij ze juist uit elkaar. Deze onderdelen worden gerecycled voor de bouw van nieuwe vliegtuigen.

Na een uniek kijkje in een gestript vliegtuig krijgt Klaas de lastige taak om de flap van de vleugel te verwijderen.

'Klaas Kan Alles', zaterdag 28 oktober om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.