In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een bijna onmogelijke missie die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen. Ook duikt hij elke week in een bijzonder beroep.

Alaaf! Het is vandaag de elfde van de elfde en dat betekent de start van het carnavalsseizoen. Daarom staat het bijzondere beroep van deze week helemaal in het teken van dit feest. Klaas is voor twee dagen Carnavalswagenbouwer bij CV de Black Eagles. En dat betekent niet alleen het bouwen van de wagen, maar ook meedansen tijdens de grote optocht in Prinsenbeek,of in carnavalstijd: Boemeldonck.

En deze week staat Klaas weer voor een bijna onmogelijke missie: 'Kan Klaas een monowheel besturen?' Een monowheel is een motorfiets waarbij de bestuurder in het wiel zit. De eerste prototypes zijn al 100 jaar oud. Hoewel het toen bedoeld was als serieus vervoermiddel, worden ze nu gebouwd voor de fun. Lukt het Klaas om de snelste monowheel ter wereld te temmen?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 11 november om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.