Kan Klaas een helikopter besturen?

In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets. Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een bijna onmogelijke missie die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen.

Ook duikt hij elke week in een bijzonder beroep.

In deze aflevering gaat Klaas de strijd aan met het afval. De gemiddelde Nederlander gooit zo’n 500 kilo afval per jaar weg. Het meeste gaat netjes in de afvalbak, maar helaas komt er ook veel in de natuur terecht. De missie van deze week is: 'Kan Klaas een volle kaart krijgen met afvalbingo?' Op de kaart staan onder andere: een wieldop, batterijen, kledingstukken en een container! Klaas krijgt hierbij hulp van plogger Paul Waye en Project Clean up XL.

Verder is Klaas voor één dag vliegdekofficier bij de Koninklijke Marine. Hiervoor sluit hij aan bij de officiële training van de operationele eenheden van het Defensie Helikopter Commando. Lukt het Klaas een helikopter veilig op het dek van een schip te laten landen?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 7 oktober om 18.35 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.