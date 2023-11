In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een bijna onmogelijke missie die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen. Ook duikt hij elke week in een bijzonder beroep.

Kan Klaas een boodschap de ruimte in sturen? Met behulp van ruimtevaartechniek, een enorme radiotelescoop in Dwingeloo en met satelliet- camera’s, doet Klaas diverse pogingen. Maar wordt zijn boodschap in de ruimte gezien? En Klaas is voor één dag taikodrummer bij de succesvolle Japanse band Gocoo. Ze toeren door Amerika en Europa, hun muziek wordt gebruikt in reclames van grote Japanse merken; en kun je ze zelfs terug horen in de films van The Matrix. Lukt het Klaas om mee te drummen bij een optreden?

'Klaas Kan Alles', zaterdag 25 november om 18.35 bij KRO-NCRV op NPO Zapp.