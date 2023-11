In het populairwetenschappelijk familieprogramma 'Klaas Kan Alles' draait alles om technologie, wetenschap en slimme gadgets.

Presentator Klaas van Kruistum krijgt elke week een bijna onmogelijke missie die hij met behulp van technologie en wetenschap probeert te laten slagen. Ook duikt hij elke week in een bijzonder beroep.

Kan Klaas een AI-tafeltennisrobot verslaan. Klaas duikt in de wondere wereld van kunstmatige intelligentie èn gaat op tafeltennisles bij Nederlands tafeltenniskampioen Barry Berben. In Japan komt Klaas oog in oog te staan met een heuse pingpongrobot. Hij krijgt hulp van tweevoudig 'All Japan Master' Okanosan Yasuyuki. Lukt het Klaas om deze door AI gedreven robot te verslaan?

En Klaas is voor één dag professioneel Cosplayer. Reika is met anderhalf miljoen volgers op social media een beroemdheid in de scene en verkozen tot de beste Cosplayer te wereld. Klaas gaat in Tokyo met haar mee naar een event in de rol van demon-slayer Tomioka!

'Klaas Kan Alles', zaterdag 18 november om 18.35 bij KRO-NCRV op NPO Zapp.