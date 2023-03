Jurre ontmoet Brian en Dewi in 'Je Zal Het Maar Hebben'

Jurre ontmoet Brian's (25). Zijn hele lijf zit onder de open wonden, bulten en gaten vanwege de ernstige huidziekte Hidradenitis Suppurativa. Sinds kort is het ook zichtbaar in zijn gezicht en dat maakt hem onzeker.

Ondanks de dagelijkse pijn en onzekerheden gaat hij geen uitdaging uit de weg. Dewi (23) is een enorme creatieveling met een talent voor schilderen, tekenen en miniatuur bouwen. Dit is knap, want ze heeft nauwelijks gevoel in haar vingers door een zeldzame progressieve spierziekte.

'Je Zal Het Maar Hebben', dinsdag 14 maart om 21.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.