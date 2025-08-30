'Joris en de Ongedocumenteerden': over menselijkheid, hoop en verhalen die gehoord moeten worden

KRO-NCRV-presentator Joris Linssen komt eenmalig met een nieuw programma: 'Joris en de Ongedocumenteerden'. Joris gaat in gesprek met mensen zonder verblijfsvergunning, hun naasten en de vrijwilligers die hen bijstaan en met een mogelijke nieuwe wet strafbaar zijn.

Het idee voor dit programma komt van Joris zelf, geïnspireerd door zijn betrokkenheid bij het Kerkasiel in Kampen en zijn ontmoetingen met vrijwilligers en mensen zonder verblijfsvergunning.

Een persoonlijk initiatief

Tijdens een ontmoeting met vrijwilligers bij het Kerkasiel raakte Joris diep geraakt door hun verhalen. 'Ze zijn zo moedig en strijdbaar. Ze laten zien wat menselijkheid in de praktijk betekent.' Uit die ervaring ontstond het idee voor Joris en de ongedocumenteerden. Een urgent onderwerp en Joris is bezorgd over de politieke ontwikkelingen in Nederland. 'Als we niets doen, wordt het steeds erger. De Tweede Kamer dreigt om hulp bieden aan mensen zonder papieren strafbaar te stellen. Barmhartigheid en medemenselijkheid worden verdacht gemaakt. Vluchtelingen en mensen zonder documenten worden als zondebok aangewezen voor alle problemen. Maar om wie gaat het nu precies? Ik ga het land in met twee vragen: Wie zijn die mensen zonder papieren? En wie zijn de mensen die hen helpen?'

Hoop en kanteling

Joris is kritisch op de huidige politieke tendens, waarbij ongedocumenteerde vluchtelingen strafbaar worden gesteld, net zoals zij die hulp bieden aan mensen zonder papieren. Joris wil met dit eenmalige programma een volledig beeld geven van de situatie in Nederland. 'Als de overheid dwalend lijkt te worden, moet je zelf op een liefdevolle en vreedzame manier opstaan.'

'Joris en de Ongedocumenteerden' wordt zondag 31 augustus om 19.30 uur uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO 2.