Liefdesdriehoek, hartverscheurende onthullingen en donkere geheimen: 'Milo' sluit af met meer emotie dan ooit
Ronker-zanger Jasper De Petter nieuwe stem in het najaar van Willy
Radiopresentatrice Alexandra Potvin maakt overstap van JOE naar Nostalgie

'Joris en de Ongedocumenteerden': over menselijkheid, hoop en verhalen die gehoord moeten worden

zaterdag 30 augustus 2025
Foto: KRO-NCRV - © Darren Smith 2025

KRO-NCRV-presentator Joris Linssen komt eenmalig met een nieuw programma: 'Joris en de Ongedocumenteerden'. Joris gaat in gesprek met mensen zonder verblijfsvergunning, hun naasten en de vrijwilligers die hen bijstaan en met een mogelijke nieuwe wet strafbaar zijn.

Het idee voor dit programma komt van Joris zelf, geïnspireerd door zijn betrokkenheid bij het Kerkasiel in Kampen en zijn ontmoetingen met vrijwilligers en mensen zonder verblijfsvergunning.


Een persoonlijk initiatief
Tijdens een ontmoeting met vrijwilligers bij het Kerkasiel raakte Joris diep geraakt door hun verhalen. 'Ze zijn zo moedig en strijdbaar. Ze laten zien wat menselijkheid in de praktijk betekent.' Uit die ervaring ontstond het idee voor Joris en de ongedocumenteerden. Een urgent onderwerp en Joris is bezorgd over de politieke ontwikkelingen in Nederland. 'Als we niets doen, wordt het steeds erger. De Tweede Kamer dreigt om hulp bieden aan mensen zonder papieren strafbaar te stellen. Barmhartigheid en medemenselijkheid worden verdacht gemaakt. Vluchtelingen en mensen zonder documenten worden als zondebok aangewezen voor alle problemen. Maar om wie gaat het nu precies? Ik ga het land in met twee vragen: Wie zijn die mensen zonder papieren? En wie zijn de mensen die hen helpen?'

Hoop en kanteling
Joris is kritisch op de huidige politieke tendens, waarbij ongedocumenteerde vluchtelingen strafbaar worden gesteld, net zoals zij die hulp bieden aan mensen zonder papieren. Joris wil met dit eenmalige programma een volledig beeld geven van de situatie in Nederland. 'Als de overheid dwalend lijkt te worden, moet je zelf op een liefdevolle en vreedzame manier opstaan.'

'Joris en de Ongedocumenteerden' wordt zondag 31 augustus om 19.30 uur uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO 2.


Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht KRO-NCRV
https://www.kro-ncrv.nl/
Meer artikels over KRO-NCRV
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo Play4 logo

Truman Burbank leidt een perfect leventje: hij heeft een goede baan, een liefhebbende vrouw en een goede vriend. Langzaam begint Truman echter te vermoeden dat zijn leven iets té perfect is. Hij ontdekt dat hij het middelpunt is van het succesvolle televisieprogramma 'The Truman Show' en dat hij al zijn hele leven lang in een enorme televisiestudio woont, waar een dorpje is nagebouwd en al z'n vrienden acteurs zijn.

'The Truman Show', film uit 1998 met oa. Jim Carrey, om 20.30 uur op Play4.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:50
    Kijk uit
    06:00
    Zig & Sharko
  • 17:50
    The Defiant Ones
    07:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Zomerweekend
  • 18:50
    De Hoppers
    04:50
    Geen uitzending
  • 17:30
    Tien Om Te Zien
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:40
    Daar Gaan Ze Weer
    03:00
    Geen uitzending
  • 18:35
    The Boss Baby: Family Business
    08:30
    Geen uitzending
  • 18:45
    Police Interceptors
    07:00
    Willy
  • 18:10
    Suits
    09:40
    Geen uitzending
  • 18:20
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 18:35
    Huizenjagers
    04:50
    Geen uitzending
  • 18:30
    NCIS
    02:00
    Criminal Minds
  • 18:20
    Pawn Stars: Best Of
    03:05
    SurrealEstate
  • 18:40
    Het roer om
    02:50
    Geen uitzending
  • 18:35
    World's Most Evil Killers
  • 18:49
    City Reports
    06:00
    Herhalingslus
  • 18:53
    Roger
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:30
    Lekker Messy
    03:20
    Chris Cooks Cymru
  • 18:10
    Inspector George Gently
    02:10
    Midsomer Murders
  • 18:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:25
    The Resident
  • 18:35
    EenVandaag
    02:05
    NOS Journaal
  • 18:45
    BinnensteBuiten
    08:05
    Petrus in het land
  • 18:15
    Heel Vlaanderen bakt kids
    02:35
    CultuurCrush