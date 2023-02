Jonge Oekraïense dansers op zoek naar houvast in documentaire 'Vlucht Dans Leef'

In een mum van tijd hebben ze een koffer ingepakt en zijn ze hun land ontvlucht, weg van de oorlog en het geweld: de jonge Oekraïense dansers in de documentaire 'Vlucht Dans Leef'.

Het voormalig conservatorium in Den Haag, nu ingericht als vluchtelingenopvang, is voor hen een schuilplaats waar ze hun leven bij elkaar rapen en waar ze toevlucht vinden in hun vak: de dans. De vorming van een nieuw balletgezelschap, The United Ukranian Ballet, is een belangrijk houvast om hun leven terug te winnen, in een periode vol onzekerheid, verlies en rouw. In Vlucht Dans Leef vertellen ze verhalen over de vlucht naar Nederland en hun nieuwe leven als vluchteling. Het resultaat is een intiem beeld van het leven van deze jonge dansers.

Regisseur en Gouden Kalf winnaar Ditteke Mensink heeft de jonge professionele dansers gedurende enkele maanden gevolgd, bij hun leven tussen de muren van het oude conservatorium. Ze wonen er dicht op elkaar, in klaslokalen, werkkamers en repetitieruimtes. Achter elke deur schuilt een verhaal. Zittend voor hun uitgepakte koffers geven de dansers een persoonlijke inkijk in hun leefwereld. Wie en wat hebben ze moeten achterlaten?

De dansers vinden troost bij elkaar en er ontstaan nieuwe, hechte vriendschappen. Daarnaast is er de grote liefde voor ballet, die sterk voelbaar is in de film. Het is voor de dansers dè manier om zich uit te drukken. Het is dankzij hun geliefde vak dat ze hoop houden om ooit terug te kunnen keren naar hun moederland.

Regisseur: Ditteke Mensink

Productie: Mira Mendel & René Mendel | Interakt Productions

'Het Uur van de Wolf: Vlucht Dans Leef', dinsdag 21 februari om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.